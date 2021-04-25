柬埔寨疫情加劇 首都市場全關閉

柬埔寨新冠疫情持續升溫，首都金邊市政廳已下令關閉該市所有的市場。為遏止確診病例激增，金邊市政廳23日發布新命令，宣布所有市場將從24日起關閉至5月7日，而為期2週的封鎖，讓成千上萬個家庭因生活必需品不足，向政府求援。

關閉首都市場2週

近來柬埔寨疫情持續惡化，根據《路透社》報導，為遏止確診病例激增，柬埔寨首都金邊15日起進入封鎖狀態，並宣布部分地區為「紅區」，禁止人們除了醫療外的原因離開住家範圍，24日更進一步關閉金邊所有的市場。

金邊市政廳23日發布的新命令表示，所有市場將從24日起關閉至5月7日，並補充說，他們已經看到市場的感染案例提升，敦促供應商和警衛進行新冠病毒測試。金邊市政廳的臉書頁面顯示，市政官員發食物給成千上萬個無法離開住家的家庭，其中包括25公斤的米、1箱醬油、一袋魚露及一袋魚罐頭。

封鎖造成物資匱乏

為最近尋求緊急食品援助的人們而成立的政府Telegram群組，已經收到成千上萬個請求。一家5口的Thorn Meng 說：「我和我的家人請求立即協助，以給予日常生活必需品的形式。由於工廠關閉和封鎖，我已經完全失去家庭收入了。」

根據《高棉時報》報導，柬埔寨的疫情仍在以驚人的速度惡化，24日新增511個確診病例，除了2個案例之外，其餘都是社區案例，而確診案例總數已上升至9354例，且新增10例死亡，截至當日，共有71人死亡。

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