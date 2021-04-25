印度疫情大反撲 原因初步排除變種

印度自21日以來，每天新增病例都突破30萬大關，更有節節上升的趨勢，學者則為，印度缺乏全面防疫措施，加上本身人口眾多、都市高密度群聚，都是暴漲病例的溫床，至於與變種病毒關聯性仍有待商榷，原因是時間軸對不上，而且變種疫情傳染力增減的研究還在實驗中。

疏忽是反撲主因

引用《最新數據》，印度疫情從21日起，每日新例都飆破30萬，而且是以遞增事態加劇，連續刷新全球單日新確診記錄，印度在去年9月下旬後感染率就逐步下滑，在今年2月達到最低水準，讓該國歡呼「已控制住染疫曲線」，更因為是疫苗生產大國，防疫聲浪升到最高峰，卻在3月後防疫有成夢碎，疫情反撲。

據《孟買鏡報》報導，專家認為，印度疫情反撲與防疫疏忽密不可分，印度在社交禁令放緩後，適逢大型集會與政治、宗教事件頻繁，公共場合防疫措施執行度低，加上印度人口眾多、都市人口密集度又高的自身條件，防疫一出現破口就成疫情蔓延溫床，加劇該國本就不算充足的公衛系統負擔，疫情自然失控復燃。

變種病毒研究中

至於印度此前也傳出的變種病毒B1617，是不是造成疫情復燃的原因？據《NPR》報導，專家按照時間軸推測，認為不太可能，因為B1617最初在去年10月就首被發現，至今發現的感染佔比大約全國10%，要說變種疫情足足花了5個月才造成全面復燃不合理，這反而是說明變種病毒傳染力更差，但傳染力問題與疫苗抗藥性還在實驗階段，尚未有結論。

此外，《國家地理》報導看法也與上述雷同，認為第二波疫情反撲是防疫疏忽，這波新例中鏢者以年輕族群增長率最高，專家推測是社交禁令鬆綁後最先忽視疫情危險的一群人，甚至警告，以印度人口密集度來說，感染人數還沒到達巔峰，以當前曲線，預計在下個月10日的每日死亡數將達到高峰，若下週能實施全民戴口罩，至少能多預防7萬人死亡。

孟買專家哥許更表示，按照其他國家第二波疫情曲線來推算，通常會是第一波的2到6倍，國家的發展程度、人口密集度、防疫手段都是變因，印度在上述條件都增添防疫難度，現在儘速施行全面接種疫苗與防疫限令是關鍵，印度正在與時間賽跑。

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