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義大利大報：台灣疫情少到像玩笑 可納入WHO

中央社 / 羅馬25日專電
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

義大利大報「新聞報」（La Stampa）專文報導台灣疫情感染數少到近乎是「玩笑」，台灣抗疫成果不僅獲得全球的掌聲，國際也有強烈呼聲盼將台灣納入世界衛生組織（WHO）。

義國第四大全國性大報「新聞報」21日在官網專文介紹台灣成功擊敗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的模式。文章表示，台灣從未實施封城，僅以「立即與中國隔離」等預防措施，就成為全球抗疫最成功的國家。

報導說，從2020年3月至今，台灣確診數僅約1000例，累計11人死亡，台灣人口2300萬，約當義大利人口1/3，面積比西西里島略大，台灣與世界各國相比，對抗疫情的成果卓越，也因此獲得來自80國的1700名政治人物支持，要求將台灣納入「世界衛生組織」（WHO）機制中。

報導提到，台灣從未全境封鎖，學校一直保持開放且維持經濟發展，而抗疫有成的秘訣，除了超前部署、掌握時效外，最重要的是人民對政府很信任，總統蔡英文面對疫情時第一時間就考量到台灣距離中國很近，因此政府迅速封鎖與中國的邊界，遏止疫情傳播入境。

報導說，政府第二步是建立中央流行疫情指揮中心，任務是協調各部會、各級衛生機構，同時加速個人防護裝備的生產，在幾個月後，台灣行有餘力，還捐贈歐洲聯盟（EU）等全球80個國家5400萬片口罩、3萬5000支額溫槍、60萬件防護衣及數十台呼吸器。政府也善用先進科技追蹤病毒接觸者。

報導提到，依據「美國醫學會雜誌」的研究報告，2020年1月10日至6月1日間，在台灣發生的2019冠狀病毒疾病病例指數（Rt）最初估計為2.5，與中國大致相同，但台灣民眾與政府配合無間，使台灣模式成為全球成功抗擊疫情的典範。

報導說，歸功於「COVID-19疫苗取得及分配機制」（Covax），台灣已開始疫苗接種，施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）兩種疫苗。

報導說，目前台灣疫情似已獲得控制，但政府並未鬆懈，唯一對外開放的國家是邦交國帛琉，雙方在確保防疫安全情況下重啟觀光，啟動「台灣帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，每週有兩次直航班機載送110名幸運遊客到夢幻島嶼度假。

新冠肺炎 COVID-19

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