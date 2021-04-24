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香港接種疫苗累計22死 1醫師腦出血病危

中央社 / 台北24日電
據報導，香港展開COVID-19疫苗接種近2個月，迄今施打超過120萬劑，但累計已有22人死亡。近日再有一名醫師接種疫苗2天後腦出血，目前情況嚴重。 法新社
據報導，香港展開COVID-19疫苗接種近2個月，迄今施打超過120萬劑，但累計已有22人死亡。近日再有一名醫師接種疫苗2天後腦出血，目前情況嚴重。 法新社

據報導，香港展開COVID-19疫苗接種近2個月，迄今施打超過120萬劑，但累計已有22人死亡。近日再有一名醫師接種疫苗2天後腦出血，目前情況嚴重。

綜合香港01、香港電台報導，香港2月26日展開COVID-19疫苗接種計畫，再傳醫護人員接種後不適。醫院管理局總行政經理庾慧玲昨天證實，瑪麗醫院一名58歲員工14日接種復必泰（輝瑞）疫苗後，2天後在家中暈倒，送到律敦治醫院治理，初步診斷為腦出血，情況嚴重。據悉，涉事人為醫師。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今天表示，據了解，這名醫師本身有睡眠窒息及血壓偏高，需要更多臨床數據分析，初步顯示個案與接種疫苗無直接關係。

據報導，香港衞生署昨日接獲醫管局報告一宗懷疑接種COVID-19疫苗後的死亡事件。死者為一名58歲患有高血壓及肥胖的女子在家中不省人事，送往聯合醫院接受治療，其後死亡，初步臨床診斷死者為蛛網膜下腔出血及心跳停止。

衛生署表示，根據資料，她曾於死前10日接種第二劑科興疫苗，目前沒有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

據報導，香港迄今已有22人接種疫苗後離世，其中18人接種科興疫苗，4人接種復必泰疫苗。

公務員事務局局長聶德權表示，截至昨天，香港的COVID-19疫苗接種已超過120萬劑，呼籲仍在觀望的市民盡快接種。

聶德權昨天與金融界機構代表見面，希望推動業界接種，盡快恢復正常生活及外出旅遊等。

據報導，香港今天新增3例確診，均為本土病例，其中1例感染源頭不明，患者是帶有變種病毒N501Y的菲傭。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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