中國23日新增確診9例 均境外移入

中國官方發布，23日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例9例，均為境外移入病例。

據中國國家衛健委官網，23日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，均為境外移入病例，其中：上海3例，江蘇1例，廣東1例，重慶1例，四川1例，雲南1例，陝西1例；新增疑似病例3例，均為在上海的境外移入病例。

境外移入現有確診病例257例，現有疑似病例5例，累計確診病例5577例。

新增無症狀感染者12例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者324例。

截至23日24時，中國大陸現有確診病例305例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬575例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者100萬5152人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬22人。

香港特別行政區累計確診有1萬1727例，其中死亡209例；澳門特別行政區累計49例，全數出院。