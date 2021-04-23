疫情告急！印度醫用氧氣、病床匱乏 是否接受中國大陸援手？

印度本周四（4月22日）新增確診314,835例，為新冠疫情爆發以來全球各國中單日新增之最。本周五，印度再創紀錄，新增確診332,730例，新增死亡病例2,263例。

如何解決氧氣荒？

面對來勢凶猛的新一輪疫情，印度各醫院的醫用氧氣和病床極度匱乏，大醫院已張貼無法繼續接收病人的告示。據印度媒體報導，包括首都新德裡在內的印度北部和西部的多家醫院都已發出預警，稱他們用於供應新冠病人的氧氣只夠維持數小時。

為緩解「氧氣荒」，印度州政府據悉正試圖從軍方獲得制氧機並計劃緊急進口5萬噸氧氣。

本周四，中國外交部新聞發言人汪文斌在例行記者會上回答提問時表示，「新冠肺炎疫情是全人類共同的敵人，國際社會需要團結一心共同抗疫。中方注意到近期，印度國內疫情形勢嚴峻，並出現暫時的防疫必要物資短缺情況，我們願為印方控制疫情提供必要的支持和幫助。」

《印度時報》本周五以「中國願意幫助，但印度卻到別處尋找氧氣」為題寫道，中國表示，中方願為印方控制疫情提供必要的支持和幫助，但印度官方消息來源稱，中國目前並不在印度尋求氧氣進口的來源國之列，印度現在確定的潛在的氧氣進口國來源國主要為海灣國家以及新加坡。

《印度斯坦時報》本周五報導說，在回答《印度斯坦時報》關於北京准備向新德裡提供何種援助的詢問時，中國外交部表示，「中國願意根據印度的需要與它溝通具體事項」，該報指出，尚無法確定北京是否已向新德裡正式轉達了其幫助印度抗擊第二波Covid-19大流行的意圖。

從互相支持抗疫到關係急轉直下

《印度斯坦時報》回顧到，去年，當新冠疫情在中國最嚴重的時候，印度是向北京提供醫療用品的國家之一。當時，印度向中國提供了15噸醫療用品，包括口罩，手套和緊急醫療設備，耗資約211千萬盧比。去年2月，莫迪總理曾致函習近平主席，表示印度將為抗擊疫情提供援助。中國駐印度大使孫衛東不久後在一次新聞發布會上對印度給予中國的支持和聲援表示贊賞。當印度去年4月面對第一波嚴重疫情時，中國也派遣了幾十架飛機運送相關醫療用品予以回報。然而不久之後，中印在拉達克東部有爭議的邊境地區發生軍事摩擦，兩國關係驟然降至幾十年來最糟糕的程度。近一年後，兩國仍在努力化解這一局面。

本周五，法國總統馬克龍也表示，法國願意為印度抗擊新冠疫情提供幫助。印度總理莫迪周五和報告病例最多的11個邦和聯邦屬地的首席部長們舉行高級別會議，稱印度鐵路和空軍正在部署，以減少氧氣罐的運輸時間，並號召齊心協力共同抗疫。

對國際上伸來的援手，印度將如何選擇尚待觀察。印度新一輪疫情暴發中出現大量變異毒株 B.1.617感染。許多國家已對印度發出旅行警告，並采取其它限制措施，包括禁止近期有印度旅行史的人員入境。

（據《印度時報》、《印度斯坦時報》）

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