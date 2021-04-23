世衛組織將審查2家中國疫苗 決定是否批准「緊急使用」

世界衛生組織(WHO)本周四表示，世衛技術專家將於下周一（4月26日）審查中國國藥集團Sinopharm的新冠疫苗，以決定是否批准緊急使用，之後會在5月3日審批中國科興疫苗。

世衛組織對路透社表示：“我們預計審批需要數天，然後作出決定。”

迄今為止，Biotech／輝瑞(Pfizer)、阿斯利康和強生新冠疫苗都獲得世界衛生組織的批准，這是對疫苗安全性和有效性的認可，有助於指導各國的監管機構。

《南華早報》報導，根據以往的慣例，審查人員在正式會議上提出建議後不久後，緊急使用許可EUL將會得到批准。

世衛組織的認可將增強人們對這兩種中國疫苗的信心。因缺乏透明度和公開數據，中國新冠疫苗的有效性引起外界質疑。盡管國藥集團未提供有關其後期臨床試驗的細節數據，這兩種疫苗已在中國本土施打，並且向發展中國家出口了大約1億多劑。

韓聯社本周五（4月22日）報導，在上海接種新冠疫苗的一名韓國女性被發現突然在家中死亡，目前尚未確定其死因是否與接種疫苗有直接關聯。據悉，死者4月19日在上海同仁醫院接種中國國藥集團疫苗後出現惡心等症狀，其生前並無基礎疾病。消息引發上海僑民不安，不少人取消接種計劃，事件引起公眾關注。網絡名人方舟子發推文諷刺道：“上海一名40多歲的韓僑接種國藥疫苗後死亡，沒有基礎病。中國疫苗和中藥一樣只適合中國人接種，中國媒體從來就沒有中國人接種中國新冠疫苗後死亡的報導嘛。” 也有網民在新浪微博上寫道：“國內媒體一個沒報…”。 還有人說：“我今天剛打了第一針，就給我推這個”。

接種新冠疫苗後出現死亡的事件並非只發生在中國疫苗身上， 但中國媒體幾乎沒有對類似事件的報導。由於阿斯利康疫苗與血栓案例之間可能存在關聯，全球多個國家一度暫停接種阿斯利康疫苗。歐洲藥品監管局則強調，繼續使用阿斯利康疫苗的益處遠大於風險。在此建議之下，大多歐洲國家重新投入使用該疫苗，但設定了年齡限制。

3月底，世界衛生組織免疫戰略咨詢專家組表示，來自中國國藥和科興的數據表明，兩種疫苗保護效力都達到了50%的最低標准。但同時也表示，需要更多關於對老年人和有潛在疾病的人的具體疫苗數據。

在中國，有四種疫苗獲得批准。除了正在深入審議的兩種疫苗外，國藥集團與武漢生物制品研究所開發的另一種疫苗已經提交了EUL申請，但尚未向世衛組織提供信息。第四種是由康希諾公司開發的腺病毒疫苗，該公司已經開始向該機構提供滾動數據。

除了國藥科興外，中國的康希諾疫苗也已經通過了世衛組織專家會議評審，並已經開始臨床試驗病例審核。與前兩款滅活疫苗不同，這是一款腺病毒疫苗。

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