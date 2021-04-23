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深圳391.5萬人已接種疫苗

中央社 / 香港23日電

陸媒報導，鄰近香港的中國大陸深圳市已有391.5萬人接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19疫苗，接種量暫居廣東省第一；若以深圳2019年的人口計算，接種率為29.1%。

南方日報今天在報導中引述深圳市衛生健康委副主任常巨平說，截至4月21日，當地COVID-19疫苗累計接種了471.3萬劑次，有391.5萬人接種，數量居全省第一。

但報導沒有細分接種首劑和第2劑的人數，未知人數是否有重疊。

據報導，深圳計劃上半年完成為1486萬名18至59歲的市民施打疫苗。

網上資料顯示，2019年底，深圳的常住人口為1343.88萬人。如果按照這個3年前的人口計算，當前深圳的COVID-19疫苗接種率為29.1%。

相對於深圳，截至昨天，香港有78萬9300人接種了第一劑疫苗，另有40萬7400人接種了第二劑疫苗，由於兩個數字有重疊，不能直接相加。

若以香港2019年的750萬人口和已接種首劑疫苗的人數計算，香港的接種率為10.5%。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

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