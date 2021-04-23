中國22日新增19例新冠肺炎 皆來自境外

中國官方發布，22日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例19例，全為境外移入。雲南雖暫無新增本土病例，但連續兩天都有來自緬甸的中國籍患者。

根據中國國家衛健委官網，22日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，均為境外移入病例，其中：上海5例，廣東5例，雲南3例，浙江2例，重慶2例，四川2例。

雲南3例境外移入確診病例皆來自緬甸，另有一名來自寮國的新增無症狀感染者，說明防止病毒從邊境移入仍是當地疫情管控的重點。

中國境外移入現有確診病例254例，現有疑似病例2例，累計確診病例5568例。

22日新增無症狀感染者24例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者324例。

截至22日24時，中國大陸現有確診病例306例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬566例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者100萬4821人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬793人。

香港特別行政區累計有確診病例1萬1718例，其中死亡209例；澳門特別行政區49例，全部出院。