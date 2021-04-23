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全球疫情復熾 印度單日確診逾30萬人

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
印度新增新冠肺炎確診人數在22日超過30萬人，為全球最多。歐新社
印度新增新冠肺炎確診人數在22日超過30萬人，為全球最多。歐新社

印度新冠肺炎單日新增確診人數為全球最多，日本23日可能宣布東京等地第三度進入緊急狀態，多國新冠肺炎新增病例也都再度竄升，引發專家擔心，新一波疫情復熾若持續擴散，或主要需求來源國被擊倒，可能傷害全球經濟成長、加深富國與窮國經濟差距 。

印度新增新冠肺炎確診人數在22日超過30萬人，為全球最多；日本預料23日將宣布，東京、大阪、京都和兵庫縣從25日至5月11日進入緊急狀態，期間涵蓋黃金周假期，加劇經濟衰退憂慮；新加坡也強制民眾進入購物中心等場所時，須使用追蹤應用程式（App）。

染疫人數回升使全球復甦展望蒙上陰影，因為凸顯疫情未獲控制或疫苗分配不均，推升變種新冠病毒傳播風險，先是新興市場遭殃，接著將侵襲疫情原本降溫的已開發國家。

世界經濟復甦快慢不一，將透過出口需求受限和供應鏈受阻，打擊疫苗接種率高之國。國際貨幣基金（IMF）上月預測，經濟復甦可望在2025年前給全球國內生產毛額增添9兆美元，前提是迅速終結公衛危機。

新興與開發中經濟體合計約占全球人口86%，疫情前貢獻全球三分之二的經濟成長。但世界銀行警告，這些國家復甦恐失去動力，例如印度復甦幼苗面臨夭折。

豐業銀行亞太經濟研究主管麥考利說：「新增病例回升，象徵世界經濟遭現實檢驗：疫情距終結顯然很遠。許多低所得經濟體持續面臨嚴重的疫情相關挑戰，重返常軌之路仍很漫長。」

彭博彙整的資料顯示，170國中已施打逾9.44億劑疫苗，可涵蓋全球6.2%人口，但分配嚴重失衡是大問題：高所得國獲疫苗速度約低所得國的25倍。

野村控股全球市場研究主管蘇巴拉曼說：「這是病毒變異與疫苗配送之間的競速賽。許多人不明白，1918年西班牙流感雖是源自美國然後傳到歐洲，最後遭受最大打擊的卻是新興市場國家。這是歷史重演的凶兆。」

新冠肺炎 COVID-19 印度

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