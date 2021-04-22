中國華大基因 檢測香港COVID-19病毒又出問題

據報導，中國大陸華大基因香港化驗所近日在檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒又發生事故，兩個陽性樣本污染了28個樣本。

綜合本地媒體的報導，衛生防護中心昨天收到COVID-19初步確診30例，全部由華大基因香港化驗所提交，有關部門認為情況不尋常。

為此，政府專家顧問袁國勇今天下午到化驗所視察，其後向媒體說，相信是化驗所兩個陽性樣本污染了28個樣本。

他說，兩個陽性樣本的病毒載量高，懷疑化驗過程中起泡，爆開時污染了相關人員的手套、吸管等器材。

袁國勇說，化驗室需要進行全面消毒，並指化驗過程有不足之處，包括用同一個盛載物安放不同批次樣本。

他說，需要為這次全部驗出陽性的病人再次檢測，如果鼻咽、喉嚨、深喉唾液甚至糞便樣本等都呈陰性，就可以出院。

袁國勇認為，這起事件並不理想，但實驗室人員每天需要檢測800個樣本，可能有「檢測疲勞」，呼籲市民諒解。

華大基因回應稱，將會全力配合衛生防護中心的調查，也會按照袁國勇的意見進行整改，並向受到影響的市民致歉。

華大基因是中國大陸的基因檢測公司，在深圳證券交易所上市，它在港的化驗所是港府認可的COVID-19病毒檢測機構之一。

此前，華大基因香港化驗所在檢測COVID-19病毒上已出現過人為錯誤。