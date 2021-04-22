富國不應壟斷疫苗 NGO籲開放專利

在新冠疫情下，疫苗不該做為富國發災難財的手段！世界貿易組織（WHO）22日將就疫苗大廠釋放專利給窮國生產疫苗的議題進行協商，國際知名的醫療NGO無國界醫生（MSF）21日呼籲富國應開放讓窮國生產疫苗，將可帶動全球疫苗產量上升、普及性更高，不過美國與歐盟反對，認為現行機制已足夠。

據世界衛生組織（WHO）估計，疫情爆發至今，富國每4人就有1人已經接種，但窮國每500人只有1人接種。境內疫苗仍極度短缺的印度，就在4月暫停出口境內生產的AZ疫苗，雖然AZ疫苗有血栓問題，但以運送及成本來說，是目前窮國最能負擔的疫苗。

開放專利 讓窮國生產

根據《半島電視台》報導，WTO會員國將於22日開始針對疫苗釋放專利的問題進行討論，因此MSF先於21日呼籲WTO各會員國放下成見，讓窮國也能有機會生產疫苗，在疫情又出現高峰下可增加疫苗普及率，使疫情能早日減緩。

這個提案主要是由印度與南非提出，他們希望能夠不違反WTO有關專利的貿易法（TRIPS）規定下，獲得疫苗生產的專利。不過《衛報》提到，美國與歐盟、英國對此都表示反對，認為以現行機制就足夠彈性供應全世界疫苗，且如果專利過度鬆綁，會讓廠商未來的研發動能與意願降低。

但MSF國際醫療秘書長葛瓦納直言，全世界目前陷入疫苗短缺、分配不公的困境，如果能開放各類疫苗專利，人們就能有權利選擇自己想打的疫苗，短缺的問題也會解決，她希望美國與歐盟站在人類互助的立場，不要反對開放專利。

疫苗分配不均且短缺

雖然美國目前仍在反對的立場，但美國貿易代表戴琪近日的表態看似有鬆動的跡象，也展現了與過去川普政府仇視WTO的不同態度。戴琪表示，過去愛滋與菜花在1990年代造成大量死亡，就是因為發展中國家無法獲得高價的愛滋藥專利。MSF的法律顧問認為話說得好聽，就看美國實務上如何處理。

聯合國免費分配疫苗的COVAX機制大多也採用AZ疫苗，而印度的出口禁令恐讓COVAX今年出現9000萬劑的缺口。

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