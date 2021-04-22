因疫情滯英逾4個月 300港人今搭專機回港

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而滯留英國超過4個月的300名港人，今天凌晨搭乘專機回港，隨即進住酒店隔離檢疫21天。

綜合本地媒體的報導，由港府安排的專機今天凌晨4時半抵達香港機場，機上300名乘客隨後乘坐當局安排的車輛前往青衣華逸酒店隔離檢疫21天。

按照防疫安排，這些人在隔離檢疫期間還要多次接受病毒檢測。

由於英國疫情嚴峻，港府去年12月21日午夜起禁止所有英國載客航機來港，直至另行通告，以致大批港人滯留英國。

隨著英國確診人數下降，同時考慮到當地接種疫苗的進度，港府上月底宣布將會安排兩個國泰航公司航班到英國接回滯留當地的港人，兩個航班將於本月21日及28日由倫敦出發。

接照規定，搭乘指定航班回港的人在辦理登機手續時，需要提供起飛前72小時內有效的病毒檢測證明，以及抵港後入住指定酒店的預訂確認書。

這次搭乘專機回港的港人需要繳付費用，據報導，機票不便宜，單程經濟客位為909英鎊（約新台幣3萬5450元），但反應熱烈，在開始售票後的兩個2小時內售罄。