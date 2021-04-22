快訊

長照機構人員明起接種AZ疫苗 指揮中心下午2時記者會

南韓女性三代的傷害複製？故鄉陌事至死方休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國新增新冠肺炎確診6例 均為境外移入

中央社 / 台北22日電
圖為醫護人員為大陸民眾接種疫苗。中通社
圖為醫護人員為大陸民眾接種疫苗。中通社

中國官方發布，21日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例6例，都是境外移入；另新增在上海的2例境外移入疑似病例。

根據中國國家衛健委官網，21日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，均為境外移入病例，其中：廣東2例，天津1例，上海1例，湖北1例，雲南1例；新增疑似病例2例，均為上海的境外輸入病例。

境外移入現有確診病例246例，現有疑似病例3例，累計確診病例5549例。

新增無症狀感染者16例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者310例。

截至21日24時，中國大陸現有確診病例303例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬547例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者100萬4517人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1110人。

香港特別行政區累計有確診病例1萬1704例，其中死亡209例；澳門特別行政區累計49例，其中出院48例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

4月22日新冠肺炎全球最新情報

香港本土病例零確診！ 4月以來第2次

上海前首富出獄後壽宴多位名主持現身 當局追查

中國20日新增21例新冠肺炎 2例本土在雲南

相關新聞

圖表看疫情／日擬3度發布緊急事態 美提高台紐旅遊警示

美國國務院本週以「疫情極為嚴峻」為由，將至少116個國家和地區的旅行警示升至最高級別「第4級：請勿前往」...

中國新增新冠肺炎確診6例 均為境外移入

中國官方發布，21日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例6例，都是境外移入；另新增在上海的2例...

美旅行警示增列116國「請勿前往」 台灣升至3級「三思而後行」

美國國務院本週以「疫情極為嚴峻」為由，將至少116個國家和地區的旅行警示升至最高級別「第4級：請勿前往」，其中包括英國、...

日本明日擬第3度發布緊急事態 含大阪東京4府縣

日本政府因應新冠肺炎疫情，擬明天正式發布第3度緊急事態宣言，對象地區為東京都、大阪府、兵庫縣與京都府；實施期間為包含日本...

土耳其累計逾444萬例 超越英國全球第6

土耳其今天通報近6萬2000起新冠肺炎病例，累計逾444萬例，超越英國，成為全球病例數第6高的國家。儘管當局於齋戒月期間...

阿根廷可望量產俄羅斯疫苗 遏阻第二波疫情

首批阿根廷製「衛星-V」疫苗已運至俄羅斯確認品質，若通過確認，6月底將在阿根廷全面量產，另取名為SputnikV.I.D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。