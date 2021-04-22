中國新增新冠肺炎確診6例 均為境外移入

中國官方發布，21日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例6例，都是境外移入；另新增在上海的2例境外移入疑似病例。

根據中國國家衛健委官網，21日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，均為境外移入病例，其中：廣東2例，天津1例，上海1例，湖北1例，雲南1例；新增疑似病例2例，均為上海的境外輸入病例。

境外移入現有確診病例246例，現有疑似病例3例，累計確診病例5549例。

新增無症狀感染者16例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者310例。

截至21日24時，中國大陸現有確診病例303例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬547例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者100萬4517人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1110人。

香港特別行政區累計有確診病例1萬1704例，其中死亡209例；澳門特別行政區累計49例，其中出院48例。