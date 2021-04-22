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歐洲加速接種新冠疫苗
歐盟終於加快新冠疫苗接種腳步，德國、義大利等國的疫苗施打速度都提高近一倍，使外界燃起希望，認為歐洲有望控制住疫情，且重啟經濟的腳步可望比預期快。
歐洲新冠疫苗施打計畫本月出現轉捩點。德國的疫苗接種速度提高近一倍，原因是疫苗供給量增加，且當局決定讓家庭醫師在診間為民眾施打疫苗。法國、義大利及西班牙的疫苗接種速度也出現類似於德國的趨勢。
歐盟的疫苗接種計畫必須克服許多難關，例如阿斯特捷利康的疫苗出貨延遲，以及部分疫苗可能使接種民眾出現血栓。
嬌生本月稍早因血栓疑慮而暫緩提供旗下新冠疫苗，但歐盟藥物主管機關在20日表示，這款疫苗的利大於弊，使嬌生恢復對歐盟供應疫苗。
歐盟執委會主席范德賴恩說，這項決定「對在全歐盟推動疫苗施打而言，是項好消息」。
目前隨著民眾接種疫苗的速度加快，歐盟可望跳脫備受爭議的「重啟-封鎖循環」，經濟也有望在安全情況下蓬勃成長。
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