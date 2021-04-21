珠海市青壯年疫苗接種率突破80% 領先全中國

廣東省珠海市政府今天表示，至4月20日止，全市接種新冠肺炎疫苗者累計已達141.7萬人，成為中國第1個18至59歲民眾接種率超過80%的地級行政區。

中新社報導，珠海市3月21日啟動疫苗大規模接種，全市各類接種站由原有的64個大幅擴增到450個以上，每天能接種的劑量從5700多劑次提高到逾10萬劑次。

根據報導，珠海全市共設有25處固定接種點，24個大、中型場館臨時接種點。同時，二級以上醫院還成立多個接種機動隊，前往大學院校、企業、社區、農村展開接種。

報導指出，除廣東省政府下發的疫苗外，珠海市政府還自行額外斥資人民幣2000萬元（新台幣約8600萬元）緊急採購10萬劑疫苗。

這項報導提到，自實施COVID-19病毒疫苗大規模人群接種以來，根據中國國家部署，廣東省採取「區分梯次、板塊輪動」的接種策略，將廣州、深圳、珠海、佛山、東莞列為疫苗接種重點城市，優先保障這5市的疫苗供應，其他地區則依次推進。

報導說，廣東省這種作法「既保證重點服務區域疫苗供應不減量，又保持整體接種進度不下降」。