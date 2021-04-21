香港本土病例零確診！ 4月以來第2次

香港今天只有1例境外移入的新冠肺炎個案，沒有本土傳播病例，是本月以來第2次出現本土零確診。

衛生防護中心公布，香港至今累計有1萬1704人確診，其中1萬1287人已出院，209人死亡。

香港自去年11月中旬爆發第4波COVID-19疫情，嚴重時期，本地每天有逾百例確診，令人憂慮疫情失控。

但隨著當局在農曆新年期間圍封大樓並強制居民接受檢疫，這一波疫情開始趨緩。

本地目前每天確診個案多由境外移入，嚴防境外移入病例已成當局防疫重點，而政府日前已禁止印度、巴基斯坦和菲律賓的客機來港。