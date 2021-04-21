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港粵盼恢復通關 商討互通民眾接種疫苗紀錄

中央社 / 香港21日電

香港和中國大陸廣東省為了盡快恢復兩地人員正常往來及通關，正商討如何互通民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的紀錄。

官方香港電台今天報導，食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆立法會議員質詢時指出，為了逐步及有序地恢復港粵兩地居民跨境往來，兩地政府正在討論新冠疫苗接種紀錄及技術平台的對接，以促進有關紀錄及技術平台的互聯互通。

當局自2月底起逐步為港人免費接種新冠疫苗，截止昨天，已有75萬多人接種了首劑。

當局提供市民接種中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗克爾來福，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗復必泰。

新冠肺炎 COVID-19

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