中國使館接受 美製疫苗接種者入境申請

中國駐美國大使館日前發出通知稱，擬赴中國人士若持美國製造的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種紀錄，並且通過檢測，可正常申請健康碼。這代表中國即將放寬旅行限制。

路透20日報導，中國駐美國大使館在4月16日的一項通知中表示，該使館目前仍負責審核乘達拉斯航班赴中國乘客的「雙檢測」證明。擬赴中國人士如接種滅活疫苗後核酸檢測陰性、IgM抗體檢測陽性，可正常申請健康碼。

該通知並稱，美國現有的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、嬌生（J&J）均屬非滅活疫苗。接種非滅活疫苗人員，輝瑞、莫德納疫苗需接種二劑，嬌生疫苗需接種一劑。擬赴中國人士如選擇接種，需在完成規定接種次數後安排赴中國行程。

報導說，這代表中方開始放寬旅行限制、也變相認可美國疫苗。

目前中國尚未批准由非中國藥商開發的疫苗用於國內使用。不過華爾街日報16日稱，中國計劃在7月之前批准使用美國輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗。