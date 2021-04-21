中國20日新增21例新冠肺炎 2例本土在雲南

中國20日新增21例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入病例19例，2例為雲南通報的本土確診。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，20日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，其中境外移入病例19例，分別為海南12例、上海3例、天津2例、廣東1例、四川1例。

境外移入現有確診病例244例，現有疑似病例1例。累計確診病例5543例，累計治癒出院病例5299例，無死亡病例。

無症狀感染者新增7例，都是為境外移入。當日解除醫學觀察12例，尚在醫學觀察的無症狀感染者311例，其中298例為境外移入。

截至4月20日24時，中國大陸現有確診病例305例，累計治癒出院病例8萬5600例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬541例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者100萬4270人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1348人。

香港特別行政區累計確診1萬1703例，其中出院1萬1287例，死亡209例；澳門特別行政區49例，其中48例已出院。