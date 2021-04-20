中國19日新增10例新冠肺炎 1例本土在雲南

中國19日新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中9例為境外移入，1例為雲南通報的本土確診病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，19日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例10例，其中境外移入病例9例，分別為上海3例、福建2例、浙江1例、湖北1例、四川1例、陝西1例；雲南則出現1例本土病例。

境外移入現有確診病例241例，現有疑似病例4例。累計確診病例5524例，累計治癒出院病例5283例，無死亡病例。

無症狀感染者新增9例，都是境外移入。當日轉為確診病例2例、解除醫學觀察13例，尚在醫學觀察的無症狀感染者316例，其中302例為境外移入。

截至4月19日24時，中國大陸現有確診病例311例，累計治癒出院病例8萬5573例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬0520例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者100萬3205人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬0728人。

香港特別行政區累計確診1萬1695例，其中出院1萬1274例，死亡209例；澳門特別行政區累計確診49例，其中48例已出院。