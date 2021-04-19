上海免費為台灣人施打疫苗 有人仍盼接種輝瑞

上海今天開放當地台灣人免費接種2019冠狀病毒疾病疫苗，中國大陸台企聯會長李政宏上午率先接種。不過，有台灣人基於日後疫苗的國際認證，仍希望在當地接種輝瑞疫苗。

上海市日前宣布，19日起將當地適齡台灣人群（18至75歲）納入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的接種人群範圍。

中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長李政宏今天上午在上海嘉定區馬陸鎮社區衛生中心的戩濱分中心，率先接種疫苗。

李政宏表示，對於當局開放台人接種疫苗「期待已久」、「樂觀其成」，他自凌晨0時起就在app上登記預約，過程順利。

他說，無論是為了自身健康、早日恢復正常生活，或經濟重啟，都呼籲當地台灣人能儘早接種疫苗。

據了解，上海目前設定的接種兩劑疫苗間隔時間為21天。

日前台灣政府討論鬆綁邊境管理政策，已接種疫苗者可縮短入境後的檢疫天數，並可能「不排斥」中國大陸製疫苗。

李政宏對此表示「喜聞樂見」。他說，若能以科學方法檢測接種者是否具抗體，並以此作為縮短隔離期的判準，是回到專業和理性。

不過，一些上海台灣人仍期待接種輝瑞（Pfizer）藥廠和德國BioNTech合作開發的「復必泰」疫苗。這款疫苗在中國由復星醫藥代理，已在香港及澳門施打；但尚未獲中國藥監局批准上市。

日前網路盛傳第一批「復必泰」疫苗已運抵中國大陸，華爾街日報也引述知情人士報導，中國可能於7月批准這款疫苗。而相關消息已在上海台商圈熱傳，許多人期盼能選擇接種這款疫苗。

一名台商向中央社記者表示，選擇接種「復必泰」除了考量安全性，也著眼於日後的國際認證。

他說，許多歐美國家尚未認證中國製的疫苗，擔心日後到當地差旅，仍需接受隔離，因此還是希望接種較多西方國家採用的「復必泰」。

另外，台灣人在上海接種COVID-19疫苗的待遇，優於當地的港澳居民。

據接種點外的說明顯示，港澳居民須憑中國大陸公安部發出的「居住證」，或在當地參加醫保的證件，才可免費接種，否則須支付每劑人民幣100元（約新台幣430元）的費用。

而上海官方日前的通知則提到，台人「享本地居民同等待遇」，無論是否持有「居住證」或參加醫保，都可在當地免費接種。