大陸18日新增11例新冠肺炎 皆境外移入

大陸18日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）11例，都是境外移入，上海另增1例境外移入的疑似病例。

中國國家衛生健康委員上午在官網通報，18日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，都是境外移入病例，分別為海南4例、廣東2例、雲南2例、天津1例、上海1例、陝西1例。

境外移入現有確診病例241例，現有疑似病例4例。累計確診病例5515例，累計治癒出院病例5274例，無死亡病例。

無症狀感染者新增16例，都是境外移入。當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察11例，尚在醫學觀察的無症狀感染者322例，其中307例為境外移入。

截至4月18日24時，中國大陸現有確診病例315例，累計治癒出院病例8萬5559例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬0510例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者100萬2777人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬0533人。

香港特別行政區累計確診1萬1683例，其中出院1萬1270例，死亡209例；澳門特別行政區累計確診49例，其中48例已出院。