悼念新冠疫情亡者 歐洲各國規劃紀念

為悼念疫情受難者，歐洲各國規劃紀念活動。法國日前表示，為紀念因感染新冠病毒而病逝的人，將規劃全國致意哀悼活動，有議員建議將每年3月17日訂為疫情受難者紀念日。此外，外媒整理，歐洲多國都已完成紀念活動的規劃，包括義大利制定3月18日為疫情受難者紀念日、西班牙在首都馬德里建亡者紀念碑等。

擬定受難者紀念日

根據《FRANCE 24》報導，為紀念因感染新冠病毒而病逝的人，法國政府發言人艾塔爾在14日表示，總統馬克宏將規劃全國致意哀悼活動，但由於目前法國正與另一波新冠疫情抗爭，現在設定具體日期還為時過早。此外，法國議員歐佛蘭在6日曾提出法案，建議將每年3月17日訂為疫情受難者紀念日。

法國新冠肺炎染疫死亡數在15日突破10萬人，目前排名全球第8，據《WHBL》報導，法國衛生部數據顯示，17日有5877人於加護病房治療，比16日減少37人，住院的新冠患者則下降143人至3萬329人，為本週第5次下降。對此，法國衛生部表示，這代表醫療系統的壓力正在減輕。

歐洲各國的追思活動

除了法國正在規劃全國致意哀悼活動，歐洲已有多個國家完成紀念活動的規劃，包括義大利已在3月18日紀念新冠疫情受難者，並打算持續在每一年的3月18日紀念。上個月義大利貝加莫舉行了紀念儀式，作為第一波新冠衝擊最嚴重的城市之一，該市種下約100棵樹苗，緬懷亡者。另外，德國計劃在18日舉行一個國家典禮，向該國死於新冠疫情的近8萬人致意

西班牙已在首都馬德里的中心豎立亡者紀念碑，上面刻著銘文：「你們的火焰將永不熄滅地在我們的心中。」；英國則在3月23日全國靜默一分鐘時，響起教堂鐘聲，而首相強森也宣布，將在倫敦東部建立永久紀念的花園，以紀念亡者。

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