快訊

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

找到失蹤27天飛官潘穎諄剩頭骨 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

悼念新冠疫情亡者 歐洲各國規劃紀念

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
除了法國正在規劃全國致意哀悼活動，歐洲多個國家已規劃好紀念活動。 (photo by pixabay)
除了法國正在規劃全國致意哀悼活動，歐洲多個國家已規劃好紀念活動。 (photo by pixabay)

為悼念疫情受難者，歐洲各國規劃紀念活動。法國日前表示，為紀念因感染新冠病毒而病逝的人，將規劃全國致意哀悼活動，有議員建議將每年3月17日訂為疫情受難者紀念日。此外，外媒整理，歐洲多國都已完成紀念活動的規劃，包括義大利制定3月18日為疫情受難者紀念日、西班牙在首都馬德里建亡者紀念碑等。

擬定受難者紀念日

根據《FRANCE 24》報導，為紀念因感染新冠病毒而病逝的人，法國政府發言人艾塔爾在14日表示，總統馬克宏將規劃全國致意哀悼活動，但由於目前法國正與另一波新冠疫情抗爭，現在設定具體日期還為時過早。此外，法國議員歐佛蘭在6日曾提出法案，建議將每年3月17日訂為疫情受難者紀念日。

法國新冠肺炎染疫死亡數在15日突破10萬人，目前排名全球第8，據《WHBL》報導，法國衛生部數據顯示，17日有5877人於加護病房治療，比16日減少37人，住院的新冠患者則下降143人至3萬329人，為本週第5次下降。對此，法國衛生部表示，這代表醫療系統的壓力正在減輕。

歐洲各國的追思活動

除了法國正在規劃全國致意哀悼活動，歐洲已有多個國家完成紀念活動的規劃，包括義大利已在3月18日紀念新冠疫情受難者，並打算持續在每一年的3月18日紀念。上個月義大利貝加莫舉行了紀念儀式，作為第一波新冠衝擊最嚴重的城市之一，該市種下約100棵樹苗，緬懷亡者。另外，德國計劃在18日舉行一個國家典禮，向該國死於新冠疫情的近8萬人致意

西班牙已在首都馬德里的中心豎立亡者紀念碑，上面刻著銘文：「你們的火焰將永不熄滅地在我們的心中。」；英國則在3月23日全國靜默一分鐘時，響起教堂鐘聲，而首相強森也宣布，將在倫敦東部建立永久紀念的花園，以紀念亡者。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 法國 義大利 西班牙

延伸閱讀

台鐵出軌害死忠玩家罹難 神魔之塔：望取作品授權製作角色

法國染疫病逝人數破10萬大關 死亡總數全球第8

法國疫情病逝將破10萬大關 規劃全國哀悼致意日

高鐵董事會通過太魯閣事故捐助案 將捐500萬協助受難者

相關新聞

連續第6天單日確診破千！日本大阪單日增1220人 染疫創新高

日本NHK報導，大阪18日新增1220例新冠肺炎確診，再創單日新高，這也是大阪連續第六天單日確診破千。

澳洲珍惜防疫有成 總理：不急重開邊界

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲並不急於重新開放國際邊界，免得破壞了境內幾無2019冠狀病毒疾病...

德國將舉行全國追思會 悼8萬染疫亡魂

德國明天將為約8萬名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）亡魂舉行全國追悼會，與悲痛的家屬同哀，也悼念那些因防疫措施而...

辛巴威大赦千名囚犯 降低監獄染疫風險

辛巴威總統艾默森·姆南加瓦宣布釋放上千名囚犯，以減少新冠病毒在監獄傳播的風險。辛巴威監獄在總統宣布大赦前，已超量收容囚犯，為了降低新冠疫情在監獄爆發的風險，總統艾默森·姆南加瓦17日宣布，釋放全國各地監獄中，犯下非暴力罪的部分女性囚犯及全部殘疾囚犯。

和輝瑞一樣… 莫德納也認為須打第三針新冠疫苗

莫德納(Moderna)疫苗執行長班西爾(Stephane Bancel)接受華爾街日報專訪時指出，目前的莫德納疫苗可能...

紐約疫情降溫 50歲以上打疫苗免預約

紐約州疫情數字繼續降低，疫苗接種量持續增加，截至17日，州內已施打超過1300萬劑疫苗；而紐約市府管理的31個接種站從1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。