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香港新增18確診 首度發現本土感染變種病毒

中央社 / 台北17日電
香港疫情再現反彈，今天新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中首度發現本土病例帶有N501Y變種病毒，而且這名病患感染源頭不明。 新華社
香港疫情再現反彈，今天新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中首度發現本土病例帶有N501Y變種病毒，而且這名病患感染源頭不明。 新華社

香港疫情再現反彈，今天新增18例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中首度發現本土病例帶有N501Y變種病毒，而且這名病患感染源頭不明。

中通社報導，香港衛生署衛生防護中心通報，香港今天新增確診18例，其中本土佔8例，在6例源頭不明病例中有一人帶有N501Y變種病毒。這是香港首度在社區中發現變種病毒。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，帶有N501Y變種病毒的本土源頭不明病例為29歲男子，他是在杜拜工作的工程師。3月19日搭機抵港後，一直在九龍尖沙咀華美達酒店隔離檢疫，直至4月8日完成檢疫，期間每次檢測都是陰性。

這名病患完成檢疫後居住在九龍佐敦伯嘉士大廈，9日至16日期間曾到訪過油尖旺地區的餐廳、銀行，以及乘坐渡輪前往離島長洲。直到他決定16日前往杜拜，在15日前往社區檢測中心進行檢測後，於16日晚確定感染變種病毒，期間一直沒有病徵。

張竹君表示，暫時未能確定變種病毒在社區的源頭，目前有3個可能。第一，病患在杜拜感染後來港，在檢疫期間每次檢測都呈陰性；第二，病患抵港後可能是在機場抵達酒店，或者酒店檢疫期間存在漏洞而遭感染；第三，病患在伯嘉士大廈或社區其他地點遭感染。

據官方通報，衞生防護中心昨晚已將伯嘉士大廈所有樓層的單位沒有病徵的住戶安排進行強制檢疫，以阻截變種病毒株擴散的潛在風險。

衞生防護中心總監林文健醫生表示，疫情正在反撲，中心會嚴陣以待，要壓制反撲還是要靠社會各界共同努力。呼籲市民在保持社交距離、做好防疫措施之外，最重要是盡快接種COVID-19疫苗，建立全民疫苗免疫屏障。

新冠肺炎 COVID-19 香港 變種病毒

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