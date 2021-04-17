美媒：中國擬7月前批准首款外國COVID-19疫苗

美媒報導，中國計劃在7月前批准首支國外生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。值此之際，中國國內科學家及外國商界要求中國政府將疫苗名冊擴大至國產疫苗之外的壓力越來越大。

「華爾街日報」中文網16日披露，知情人士表示，中國官員一直仔細研究德國生物技術公司BioNTech生產的疫苗臨床試驗數據，預計將於未來10週內批准在中國國內銷售這款疫苗。

報導說，部分知情人士是在與中國政府和衛生官員的私下討論中獲知上述時間表，部分則是聽取了內部討論簡報的政府官員。

BioNTech去年12月同意與上海復星醫藥集團有限公司合作，在今年提供中國1億劑疫苗，目前正等待批准。

知情人士透露，批准的時間表還未確定，決定部分取決於中國疫苗在海外獲批的情況。「華爾街日報」說，這表明批准時間在一定程度上受到政治因素的影響。

世界衛生組織（WHO）最新的疫苗狀況報告顯示，世衛正在審查中國國藥集團和中國科興生物技術有限公司生產的疫苗，有望於5月初之前給予緊急使用授權。美國尚未批准任何中國的COVID-19疫苗。

位於紐約的美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃延忠表示，北京方面批准BioNTech的疫苗，可能會加快疫苗相互認可所需的疫苗，疫苗護照才能發揮作用。

他說，世衛組織決定將中國科興和國藥集團的疫苗列入緊急使用名單，可能會促進中國的這一進程。國際的認可將使中國有信心允許外國競爭對手進入中國市場。

中國已經批准4種國內通用的COVID-19疫苗和一種應急疫苗。疫情雖已獲得控制，但當局一直加大疫苗施打力度，目標是在夏季之前讓40%的人口接種疫苗。

報導指出，有關批准使用BioNTech疫苗的決定部分是出於2022年冬奧會的考量。冬奧會將於當年2月在中國舉行，一名消息人士透露，北京希望參加奧運會的大多數運動員都接種BioNTech生產的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

與此同時，在10日的一場演講中，中國疾控中心主任高福呼籲各界關注mRNA疫苗技術。作為官方代表，他還罕見地指出「要考慮解決現有（國產）疫苗保護率不高的路徑」，並提出幾種不同技術疫苗交替接種的建議。