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中國16日新增15例確診 雲南再現1件本土病例

中央社 / 台北17日電
中國確診病例15例，其中14例來自境外，1例本土病例在雲南。(澎湃新聞)
中國確診病例15例，其中14例來自境外，1例本土病例在雲南。(澎湃新聞)

中國衛健委發布，16日新增2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例15例，其中14例來自境外，1例本土病例在雲南。

根據中國國家衛健委官網，16日在31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，其中本土病例1例在雲南，另有境外移入病例14例，分別是上海3例、廣東3例、天津2例、四川2例、陝西2例、內蒙古1例、浙江1例。

境外移入現有確診病例229例，現有疑似病例2例，累計確診病例5488例。新增無症狀感染者19例，均為境外移入，當日轉為確診病例2例；尚在醫學觀察的無症狀感染者326例。

截至16日24時，中國大陸現有確診病例309例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬483例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者100萬2045人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬628人。

香港特別行政區累計病例1萬1635例，其中死亡209例；澳門特別行政區累計病例49例，其中出院48例。

新冠肺炎 COVID-19

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