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中國15日新增確診11例 本土1例在雲南

中央社 / 台北16日電

中國官方發布，15日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例11例，其中10例來自境外，1例本土病例在雲南。

根據中國國家衛健委官網，15日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外移入病例10例：上海3例，山東3例，廣東2例，福建1例，陝西1例；本土病例1例在雲南。

境外移入現有確診病例219例，現有疑似病例2例。累計確診病例5474例。

新增無症狀感染者31例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者319例。

截至15日24時，中國大陸現有確診病例299例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬468例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者100萬1478人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬498人。

香港特別行政區累計病例1萬1618例，其中死亡209例；澳門特別行政區累計病例49例，其中出院48例。

新冠肺炎 COVID-19

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