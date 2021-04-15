大陸解放軍 要求做到全員接種COVID-19疫苗

中國近期全面加快接種COVID-19 疫苗，中共解放軍媒體今天明確表示，軍隊人員作為需隨時執行各類任務的群體，疫苗除確有禁忌症外應當做到「全員接種」。

解放軍報微信公眾號今天發布「軍隊應對突發公共衛生事件聯防聯控工作機制相關專家答記者問」，引述軍方防控專家作上述宣示。

中國近期全面加快接種COVID-19疫苗，解放軍已動員全軍醫療機構展開。

據解放軍報7日發布，根據國務院聯防聯控機制「新冠病毒疫苗接種總體方案」和「軍隊新冠病毒疫苗接種總體方案」，全軍各級醫療機構按照「科學嚴謹、合法合規、規範實施」的要求，有力有序有效推進軍隊COVID-19疫苗接種工作。

發布稱，在較為偏遠的邊防單位，體系醫院抽組專業醫療隊，前往駐地實施接種；在一些駐地無軍隊醫療機構的軍分區、人武部、武警中隊等單位，部隊與駐地醫院協調實施接種。

據發布，解放軍已全面應用「軍隊新冠病毒疫苗接種資訊管理系統」，建立疫苗出入庫、接種登記和「日報告」制度，依託資訊管理系統登記疫苗出入庫和接種資訊、出具「預防接種憑證」，如實準確記錄疫苗流通、預防接種、緊急使用等資料，及時準確掌握接種情況。

疫情爆發後，解放軍不但投入研發疫苗，據發布，去年6月，解放軍就開始專用一款疫苗。

解放軍軍事科學院聯合康希諾公司研發腺病毒載體COVID-19疫苗，並於去年6月25日獲得中央軍委後勤保障部衛生局頒發的軍隊特需藥品批件，有效期1年，且僅限軍隊內部使用。

這款名為「克威莎」的腺病毒載體COVID-19疫苗，已於2月25日獲得中國官方批准附條件上市。由於是自己研發，且只需接種一劑，14天後即可產生保護，因此廣獲解放軍使用。