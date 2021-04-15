港接種COVID-19疫苗 年齡層擴大至16歲以上

香港當局今天宣布擴大接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的年齡層，自23日起，16歲以上市民可以預約接種疫苗。

港府自2月底起為60歲以上等市民接種COVID-19疫苗，首先施打的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗克爾來福，其後新增中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗復必泰。

上月中，當局擴大接種疫苗的年齡層至30歲以上。

食物及衛生局局長陳肇始今天進一步公布，當局決定擴大接種疫苗的年齡層，接種復必泰的年齡下調至16歲或以上，接種科興疫苗的下調至18歲或以上。

公務員事務局局長聶德權表示，擴大接種年齡層後，香港有650萬人可以接種疫苗，占人口的88%。

截止昨天，已有63萬2300人接種了首劑疫苗，另有31萬8700人接種了第2劑疫苗。

當局認為接種疫苗的人數並不理想，因此，日前提出一些放寬防疫措施的計畫，希望鼓勵更多人接種。