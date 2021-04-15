快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港接種COVID-19疫苗 年齡層擴大至16歲以上

中央社 / 香港15日電
香港至12日接種首劑新冠疫苗累計逾59萬人，占人口9.1%。圖為市民前往香港官湧市政大廈的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。（中新社）
香港至12日接種首劑新冠疫苗累計逾59萬人，占人口9.1%。圖為市民前往香港官湧市政大廈的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。（中新社）

香港當局今天宣布擴大接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的年齡層，自23日起，16歲以上市民可以預約接種疫苗。

港府自2月底起為60歲以上等市民接種COVID-19疫苗，首先施打的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗克爾來福，其後新增中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗復必泰。

上月中，當局擴大接種疫苗的年齡層至30歲以上。

食物及衛生局局長陳肇始今天進一步公布，當局決定擴大接種疫苗的年齡層，接種復必泰的年齡下調至16歲或以上，接種科興疫苗的下調至18歲或以上。

公務員事務局局長聶德權表示，擴大接種年齡層後，香港有650萬人可以接種疫苗，占人口的88%。

截止昨天，已有63萬2300人接種了首劑疫苗，另有31萬8700人接種了第2劑疫苗。

當局認為接種疫苗的人數並不理想，因此，日前提出一些放寬防疫措施的計畫，希望鼓勵更多人接種。

新冠肺炎 COVID-19 香港 新冠疫苗

延伸閱讀

中國多地仍缺疫苗 北京接種突破2000萬劑

指揮中心：莫德納、AZ疫苗5到6月陸續到貨

混在一起苗苗苗？「疫苗更新戰」的病毒太快我太慢

莫德納疫苗本月底抵台？ 莊人祥否認「從來沒聽過」

相關新聞

港接種COVID-19疫苗 年齡層擴大至16歲以上

香港當局今天宣布擴大接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的年齡層，自23日起，16歲以上市民可以預約接種疫苗

東京疫情快速升溫 時隔兩個多月單日再逾700例

日本東京都今天新增729例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，連兩天創3月21日以來新高紀錄，顯示疫情正快...

圖表看疫情／印度單日破20萬確診再創新高 變種病毒蔓延日本

美國情治單位首長表示，尚未釐清COVID-19最初如何傳人，但沒排除病毒是從湖北武漢實驗室流出的可能。

美國維持停打嬌生疫苗 輝瑞和莫德納將加速供應

美國聯邦衛生單位建議暫停注射嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的次日，聯邦疾病防治中心(CDC)「預防接種諮...

奧運倒數100天 日本疫情又反彈 醫促發布緊急事態宣言

日本東京奧運會於100天後開幕，東京都知事小池百合子當地時間4月14日承諾會抑制當地的疫情傳播，以確保東京奧運能安全地舉...

嬌生、AZ疫苗致血栓 佛奇曝有「關鍵相似處」

針對嬌生公司(Johnson & Johnson)研發的新冠肺炎疫苗引發血栓，造成至少一人死亡的事故，國家過敏和傳染病研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。