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中國多地仍缺疫苗 北京接種突破2000萬劑

中央社 / 台北15日電

中國全面加快接種COVID-19疫苗之際，近期卻傳出疫苗供應吃緊，迄今未見緩解。但首都北京市迄今已接種突破2000萬劑，累計接種1250萬人，按常住人口換算，接種率已逼近6成。

根據中國國家衛生健康委員會每日發布的COVID-19疫苗接種數據顯示，截至4月14日，中國大陸地區累計接種1億7921.6萬劑，但近期每日接種都落在300至500萬劑之間，比之前明顯減少。此前官方宣稱，每日最大接種能力超過1000萬劑。

許多網友在微博、知乎等網路社群反映，因為疫苗缺貨，必須延後接種；其中，已經接種第一劑的網友均表示，已接獲延後打第二劑的通知。

澎湃新聞報導，四川省的「四川天府健康通」App，近日已暫停疫苗接種個人預約的功能；官方宣布改由社區或單位統一組織，個人如果要接種疫苗，可以向所居住的街道或工作單位「諮詢」，統一預約。

相較多地疫苗供應吃緊，首都北京市接種疫苗的進度，迄今未見影響。

據新京報報導，北京累計接種疫苗突破2000萬劑。截至今天中午，接種量達到2004萬劑，累計接種1250萬人，其中754萬人完成兩劑次接種，496萬人完成第一劑接種。18歲及以上民眾的第一劑疫苗接種率達64.2%。

按照北京目前常住人口2153.6萬人換算，北京迄今的疫苗接種率已超過58%。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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