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AZ與嬌生疫苗出現血栓 中國康希諾：腺病毒不同

中央社 / 台北14日電

AZ與嬌生COVID-19疫苗接種後出現罕見血栓病例，同為腺病毒載體疫苗的中國康希諾生物今天公告稱，該公司疫苗的腺病毒載體與AZ、嬌生不同，迄今已接種約百萬人，未收到與血栓相關的報告。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與嬌生（Johnson &Johnson）疫苗因為接種後出現罕見與嚴重血栓病例，已相繼在歐美暫緩接種。

康希諾生物的COVID-19疫苗「克威莎」，與AZ、嬌生都是採用腺病毒載體技術研發而成。

AZ與嬌生遭暫緩接種後，康希諾生物的股價上午在中國大陸與香港股市遭到重創。

對此，康希諾生物中午在港交所發布公告稱，該公司的重組COVID-19疫苗（5型腺病毒載體）的Ad5-nCoV載體為5型腺病毒，是一種常見感染人的腺病毒，與AZ疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和嬌生所使用的26型腺病毒載體不同。

康希諾生物並稱，截至今日，接種該公司疫苗的約百萬人中未收到與血栓相關的嚴重不良事件的報告。

康希諾生物股價今天在香港股市一度重挫18%，在大陸A股最多也跌近14%，但公告在中午發布後，股價回穩。下午收盤，康希諾港股跌7.673%，報港幣288.8元；陸股跌6.29%，報人民幣356.2元。

中國當局已於2月25日批准康希諾生物的重組病毒疫苗（5型腺病毒載體）附條件上市。這款名為「克威莎」的腺病毒載體疫苗是康希諾生物和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所長、中國工程院院士陳薇的團隊所共同開發。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 嬌生疫苗

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