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變種病毒變數雖多 英仍繼續開放

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
英國正逐步恢復經濟活動，但變種病毒使疫苗失效的隱憂仍未消失。（指揮中心）
英國正逐步恢復經濟活動，但變種病毒使疫苗失效的隱憂仍未消失。（指揮中心）

英國國內逐步開放中，但新冠肺炎變種病毒的威脅仍未消失。英國本週實施第二階段開放，允許部分室外群聚及經濟活動，但英國總理鮑里斯・強森仍提醒，封城才是減緩疫情的關鍵，且變種病毒的陰影從未消失，只是目前英國無法停止開放的腳步。

英國封城措施鬆綁

自新冠肺炎疫情爆發後，英國共進行了3次封城措施，分別為疫情初期的封城、去年11月的四周禁足令，以及今年1月因變種病毒而實施的全國封城令。如今英國預計分4階段開放經濟娛樂活動，而週一已進行了第二階段開放。

據《BBC》報導，英國已開放戶外場所6人以上的聚會，但仍建議民眾繼續遠距工作，並減少旅遊次數。至於第三階段則預計於5月17日後進行。然而，是否能如期進行下一步鬆綁，需考量新冠肺炎疫苗施打計畫，及其減緩疫情的效果，且必須在「變種病毒不會增加開放風險」的情況下。

此外，英國預計於7月前，實現全體成年國民接種疫苗，且近日除原有的AZ疫苗及BNT疫苗，也納入莫德納疫苗並大力推動接種，但若南非變種病毒失控，學者擔憂疫苗恐怕無法完全穩定疫情，並讓英國繼續推動開放政策。

變種病毒恐影響開放

隨著英國的疫情趨於緩和，許多人都期待著疫苗普遍接種，可使生活回到疫情前的常態；但據《路透社》報導，強森在13日發出警告，指出疫情趨緩及死亡人數下降的關鍵在於各項限制措施，而非疫苗。

此外，強森認為，疫情可能因變種病毒而再度失去控制，雖然目前還沒有必要為此改變四階段開放經濟活動的規劃，但牛津大學結構生物學教授詹姆斯・奈史密斯對《BBC》指出，若南非變種病毒失控，大約1至2週就能看到跡象，屆時開放政策也只能因此暫停。

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