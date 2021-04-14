醫療居家辦公2需求 研調估2025年藍牙出貨逾60億件

儘管多數市場遭受疫情影響，部分藍牙市場卻出現成長契機，「2021年藍牙市場趨勢報告」指出，至2025年，全球具備藍牙功能的裝置年出貨量將從2020年的40億件增加至超過60億件。

依據藍牙技術聯盟（SIG）今天發布的「2021年藍牙市場趨勢報告」分析，儘管多數市場遭受疫情影響，部分藍牙市場卻出現成長契機；過去一年來，醫療照護環境逐漸倚賴藍牙醫療設備和解決方案，用以大幅減少接觸並改善患者照護，預計至2025年，藍牙醫療照護位置服務導入情形將有5倍成長。

報告也指出，居家辦公的全球趨勢則推動藍牙電腦配件成長，2020年藍牙電腦配件的出貨量為1.53億件，比去年預測高出10%。

隨著人們越來越重視健康，藍牙可穿戴式裝置的需求也不斷成長，預計2021年藍牙可穿戴式裝置出貨量將達到2.05億件。此外，人們對安全復工解決方案抱持高度興趣，藍牙即時定位系統（RTLS）的部署將大幅增加，預計至2025年達到51萬6000種應用。

藍牙技術聯盟執行長包威爾（Mark Powell）表示，疫情爆發造成旅行和工作受限，導致藍牙位置服務的部署數量在短期內減少。然而，由於市場對於資產追蹤和室內定位案例持續抱持興趣，分析師預計藍牙位置服務的成長將在2021年底反彈，並在2025年之前達到32%的複合年成長率。