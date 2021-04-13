捷克疫情趨緩 政府決鬆綁防疫措施

捷克疫情趨緩，開始鬆綁防疫限制！近期歐洲多國疫情出現反轉，但過去身為歐盟疫情最嚴重國家之一的捷克，因疫情緩解，政府12日開始放寬防疫限制措施，包括解除夜間宵禁、開放國小學生重返學校上課等。但專家也警告，政府防疫限制放寬的程度太高，感染與死亡率目前仍保持在危險的高水平。

鬆綁防疫限制

近期歐洲多國疫情出現反彈，但據《美聯社》與《UrduPoint》報導，捷克因疫情緩解，政府12日開始放寬其原先嚴格的防疫限制措施，如解除夜間宵禁，以及開放不同地區之間的移動。

此外，捷克國小學生也在嚴格的條件下開始重返學校上課，所有人必須佩戴口罩並每週接受2次新冠病毒檢測。學生們採輪流回校上課的模式，一週在校上課，一週則進行遠距教學。但捷克北部與德國接壤的城市傑欽的學校仍保持關閉狀態，因為衛生當局在當地發現最初2起巴西變種病毒。

12日重新開放的場所包括非必需品商店、圖書館、動物園、植物園，以及乾洗店、汽車配件零售店、露天農貿市場等。

人均感染仍維持高水平

根據歐洲疾病預防控制中心的數據，儘管每日新冠病毒確診病例數下降，但捷克在歐盟中仍高居人均感染率第4名。《美聯社》指出，捷克衛生部長阿倫伯格最初計劃允許最多20人在戶外群聚、10人在室內群聚，但受衛生部科學家諮詢小組的強烈反對，稱這樣做存有風險，因此阿倫伯格最終取消了計畫。

捷克1070萬人中，累計確診病例數已達158萬，死亡人數超過2萬7918人。根據約翰•霍普金斯大學的數據顯示，該國每10萬人中累計死亡人數達259.7，為世界最高。

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