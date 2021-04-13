防疫失序打臉德國「理性大國」封號，竟然要怪希特勒？

4月以來，德國COVID-19疫情第三度飆高，每天新增病例一度破1.7萬，引起當地民怨連連。甚至有人認為，一向以「理性大國」稱號自豪的德國顏面，現在因為防疫失序，全丟光了！

其實，去年疫情初期，德國曾一度因梅克爾政府有效控制，獲得全球讚賞。最近，許多當地民眾卻對政府的防疫措施，非常不滿。主因是朝令夕改，缺乏一致標準，讓一向標榜愛守規矩的德國人，也陷入無序狀態。

為何會有這樣的變化？根據《CNN》名主持人札卡瑞亞（Fareed Zakaria）深入探訪真相，源頭主因，竟要從希特勒說起。

避免拱出下一個希特勒，削減總理權力

原來，二次世界大戰的禍首是當年德國總理希特勒。因此，德國自二戰結束，深自檢討希特勒獨裁帶來的種種問題，此後決定削減總理的權力，採取聯邦共治制度：總理只提出政策大方向，實際上大多數權力由各邦掌握，以避免一人獨裁狀況再發生。像是總理希望全國性施行的各種措施，皆需要全國16邦的邦政府同意才行。

而據長駐在柏林的《紐約時報》特派員Melissa Eddy指出，2020年疫情發生初期，由於德國各地一時間對COVID-19的來臨不知所措，科學家出身的梅克爾總理，在當下迅速祭出「科學防疫」政策，也就是立刻群集全國各大學醫學系，成立專屬防疫小組，並鼎力支持這群醫療專家提出的防疫作法。很快就讓尊重專業的多數民眾開始遵循，有效壓低病例增長，曾是疫情中的歐盟模範生。

沒想到，時間一久，一些當地人對長期戴口罩、封城的政策不耐煩遵守；而各邦邦長又以自己邦的民意為主要考量，開始出現各地不同調的狀況。由於梅克爾沒有宣布全國性封城的權力，即便她努力放下身段來協調，只要有一個邦不同意，原本正確的防疫政策方向，就得被迫改變甚至取消。

堂堂梅克爾，竟無法要求小學生全面戴口罩

例如，根據《德國之聲》報導，去年11月，德國校園的防疫措施，原本梅克爾中央政府規劃要把學校各班上課人數劃分得更小，以避免群聚；同時更全面性地強制小學生一律戴口罩。無奈一些邦因為當地教育局長堅稱沒聽說過學校上課，就會引發群聚的明確證據，強行反對，最後只能被迫取消，改由各邦政府自行決定防疫作法。

一個國家各地防疫措施不同，會發生什麼事？只要想想，如果台中與台北的防疫作法不同，會造成來往兩地的人多大困擾；以及防疫漏洞百出，如防疫較鬆散的一地民眾，跑去防疫嚴格的地方的後果，就可以明白。

事實上，自去年10月以後，德國的疫情就愈來愈糟糕，一度攀升到單日2萬、甚至2萬5。到2021年初一度趨緩，現在4月又開始飆升破萬。殊不知早在2月初，梅克爾就苦苦呼籲各邦，希望所有人同意延長全國性封城，卻沒有成功。

也就在2月，德國一些邦無視疫情正在升高，重新開放當地學校上學。不少老師抱怨，校內根本沒有配備足夠的醫療等級口罩。同時間，民眾仍認為梅克爾搞不定地方政府，需要揹上最大責任，民調頻創低點。

這一切怪她，會不會不太公平？為何不讓總理擁有疫情期間的緊急權力呢？Melissa Eddy指出，德國人長年來揹著二戰原罪，對於加大總理權力這件事，一定是謹慎再謹慎。最後施行的可能性很低。

但民眾的苦需要出口，由梅克爾領軍的執政黨基民黨（CDU），在她預計今年底下台後的下屆選情很不妙，可能會因為揹上防疫失敗的連帶責任被拖累。

防疫好要靠獨裁？

無關乎希特勒，這次疫情在各國的確引發不少「獨裁好？還是民主好？」的討論聲浪。畢竟看看中國政府，靠著斷然施行許多他國認為相對嚴格的全國性防疫措施，很快就控制一度危急的疫情成功。

至於台灣，雖然在防疫這一仗，靠著全民一心的作為展現漂亮成績，也曾在是否准許台商回國上引起爭論。未來，仍需面對解封的考驗。到底該依照一般民眾、還是正因鎖國苦苦掙扎中的各產業想法來決定解封措施？肯定會相當考驗政府的智慧。

（作者／林士蕙 本文出自2021.4.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）