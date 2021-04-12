香港擬放寬防疫措施 前提須先接種疫苗

中央社 / 香港12日電

香港當局將逐步放寬預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫措施。但前提是無論港人還是海外入境者，須先接種COVID-19病毒疫苗。

香港特區行政長官林鄭月娥下午在記者會上宣布，香港定期實施的防疫措施將於14日期滿，但將再延長實施2週至28日。

目前香港的防疫措施包括，餐飲店每桌客人最多不超過4人，且須在晚上10時關閉。此外，各類娛樂場所包括卡拉OK、夜總會等必須關閉。

至於海外入境者，目前來自低風險地區的人需要入住指定酒店隔離檢疫14天；中度風險地區的入境者則要21天。

林鄭月娥說，鑑於第四波COVID-19疫情已受到控制，港府有意在29日起放寬相關防疫措施，但前提是所有人都接種了疫苗，因此，這些可能採取的措施統稱「疫苗泡泡」。

按照計畫，如餐廳員工接種了首劑疫苗，而客人又使用政府為追縱市民去向而推出的「安心出行」應用程式，這家餐廳每桌客人即可放寬至6人。

如果餐廳員工接種了2劑疫苗，加上客人也接種了1劑，每桌上限則可增至8人，且可延長營業至深夜12時；如果員工和客人都接種了2劑，每桌則開放到原有的12人，且可經營到凌晨2時。

卡拉OK等娛樂場所也比照食店的做法，只要員工及客人接種了疫苗，也是逐步開放；老人院、醫院的探訪也是如此。

在對外往來方面，林鄭月娥說，當局的想法是，現有防疫措施於月底屆滿後，來自低風險地區的人如果已接種了兩劑疫苗及過了14天過度期，入境後的隔離檢疫期可降至7天；來自中風險地區的人則降至14天。

當局並計畫放寬中國廣東省以外地區的民眾入境後免除隔離檢測；目前當局只免除廣東入境者不用在港接受隔離檢疫。

林鄭月娥強調，上述只是港府放寬防疫措施的目標，能否落實，要視市民接種疫苗情況而定。

新冠肺炎 COVID-19

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