加國疫情超過美國 前線工人優先接種

面對第三波疫情來襲，加拿大調整疫苗接種策略，改以前線工人為優先接種者。加拿大疫情日趨嚴峻，日前連續七天平均每百萬人口的新冠感染率已超越美國，各省正在調整策略，從以年齡層決定接種優先順序的基礎，轉向以前線工人為優先接種者，以遏止第三波疫情。

改變疫苗接種策略

根據《路透社》報導，加拿大至今尚未給許多「必要工作者」接種疫苗，例如日托服務提供者、公車司機和肉類包裝工人，均屬於感染風險較高的人群。現在加拿大各省正在調整策略，如安大略省省長道格·福特週三宣布，讓流動疫苗診所專注服務感染「熱點」和高風險工作場所，而亞伯達省正為爆發該國最大工作場所疫情的Cargill肉類加工廠的2000多位工人接種，並計劃擴展至其他工廠。

最初加拿大的方針是優先接種長照中心住民及工作人員，以及長者、衛生人員、偏遠地區的居民及原住民。西門菲莎大學流行病學家卡羅琳·科林認為，加拿大在疫情初期，新冠病毒肆虐長照中心，按年齡接種疫苗是合理的，但現在應優先給感染風險最高的人接種，才能帶來最大的好處。

疫情日趨嚴峻

專家指出，從傳染病學角度來看，從事高風險工作的人較可能是窮人、非白人及新移民。他們較不可能獲得帶薪休假去做檢測或接種，或在生病時留在家中休養，且較可能住在擁擠或綢密的環境中，因此他們需要優先接種疫苗，並解除得到接種機會的障礙。

加拿大疫情持續升溫，根據《CTV News》報導，該國正面臨第三波疫情，每日新增確診病例激增，據《數據世界》（Our World In Data）的數據顯示，截至10日，加拿大連續七天平均每百萬人中有207.27個新增病例，美國平均每百萬人新增病例數則為206.66，加拿大每百萬人的感染率已超越美國。

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