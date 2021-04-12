中國建立免疫屏障 專家：約要10億人接種疫苗

中國免疫專家王華慶說，中國要建立免疫屏障，可能需要10億以上人群接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。他呼籲民眾儘早接種，否則摘口罩的願望不會實現。

擔任中國疾控中心免疫規劃首席專家的王華慶在11日於官媒央視播出的「面對面」節目中，作上述表示。

據中國國家衛健委統計，截至10日，中國累計COVID-19疫苗接種達1億6447.1萬劑次。

王華慶說，任何疫苗都有風險，中國接種COVID-19疫苗後有不良反應或嚴重過敏性反應的機率，約為百萬分之一；而COVID-19的病亡率為2%。

他說，若疾病持續蔓延，病毒變異速度會加快，疾病嚴重程度和傳染性都會增加，而「阻止病毒變異速度加快的最好辦法就是接種疫苗」。

王華慶又鼓勵民眾儘早接種疫苗，指大家若不斷往後拖，免疫屏障永遠建立不起來，摘掉口罩的願望可能不會實現。

針對傳出接種過疫苗者仍確診一事，王華慶稱，目前上市的幾種疫苗保護率都並非百分之百，會有個體原因或疫苗特性原因失敗的情況。

他說，根據目前3期臨床試驗結果，疫苗對多數人產生保護作用，有些是不會感染，有的是不發病，主要預防了重症或死亡。

而對孕婦是否適合接種問題，王華慶指，目前建議孕婦暫不接種，但若接種後意外懷孕，也不需採特殊措施。