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再批中國不透明 布林肯要求查清疫情起源

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國國務卿布林肯周日 (4月11日)表示，中國未能提供全球衛生專家調查管道，使得新冠肺炎大流行更加肆虐。他重申，弄清病毒來源很重要。

他在接受美國全國廣播公司（NBC）采訪時說，中國沒有給國際專家提供管道，也沒有及時分享信息，透明度不足，導致病毒「失控的速度加快」，才有現在一發不可收拾的結果。

世界衛生組織總干事譚德塞3月30日表示，前往中國研究疫情起源的世衛組織調查人員無法取得關鍵數據。

雖然根據世衛組織專家與中國科學家共同撰寫的報告說，病毒很可能是通過另一種動物從蝙蝠傳染給人類的，實驗室洩密可能極低，但譚德塞表示，無法完全排除，還需要進一步調查。

布林肯強調，這些事件凸顯了為什麼需要建立更強大的全球衛生安全體系，以確保這種情況不會再次發生。改革必須包括對透明度、信息共享和專家准入的承諾。

他表示：「我們需要准確地做到這一點，以便我們完全了解發生了什麼事，並有最好的機會防止它再次發生。這就是為什麼我們需要弄清真相。」

世衛組織3月發布報告時，美國、歐盟和其他西方國家呼籲中國在2019年年底讓獨立專家「充分取得 」有關最初疫情的所有數據。

鄒宗翰/William Yang (路透社等)

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本文章由德國之聲授權提供】

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