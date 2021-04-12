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「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今意外首次乾涸

中國雲南疫情未歇 11日新增本土確診2例

中央社 / 台北12日電

中國雲南省3月底出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，至9、10日兩天新增確診歸零，但11日再新增2例。此外，11日中國大陸還新增14例境外移入確診病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，11日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，其中境外移入病例14例，分別為福建4例、上海3例、廣東3例、陝西2例、北京1例、山東1例；本土病例2例，均在雲南。

上海市11日新增1例境外移入的確診病例。目前，中國大陸境外移入現有確診病例209例，現有疑似病例1例。累計確診病例5435例，累計治癒出院病例5226例，無死亡病例。

無症狀感染者新增12例，都是境外移入。當日轉為確診病例2例、解除醫學觀察5例，尚在醫學觀察的無症狀感染者301例，其中276例為境外移入。

截至4月11日24時，中國大陸現有確診病例295例，累計治癒出院病例8萬5495例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬0426例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者99萬6857人，尚在醫學觀察的密切接觸者7619人。

香港特別行政區累計確診1萬1581例，其中出院1萬1206例，死亡207例；澳門特別行政區累計確診49例，其中48例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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