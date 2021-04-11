多地強制打疫苗 中國官方要求糾正

針對多地出現強制民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的亂象，中國國家衛生健康委員會發言人米鋒今天表示，必須堅決予以糾正。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，米鋒在會中作上述表示。

米鋒指出，個別地方的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種工作「出現了簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種」，他強調，必須堅決予以糾正。

為提高COVID-19疫苗接種率，以達群體免疫目標，中國近期加大力度推廣，鼓勵民眾「應接盡接」。但部分地區傳出政府單位要求公務員如無醫師證明，則一律需接種疫苗；也有教師反映被學校要求接種。

記者會中也公布，截至10日，中國目前累計接種疫苗劑次达1億6447.1萬劑次。國家衛健委疾控局副局長吳良有說，這個數字是全球第2。

吳良有表示，目前疫苗接種工作的重點聚焦在口岸、邊境和大中型城市等「重點地區」；和冷鏈從業者、醫療衛生人員、機關企事業單位人員、高等院校師生、大型商超服務人員，和保障社會運行的交通、物流和福利機構等「重點人群」。

另外，有媒體問到，民眾是否可同時接種COVID-19和人類乳突病毒（HPV）疫苗？

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，HPV和中國目前施打的COVID-19疫苗都是病毒滅活疫苗，而HPV疫苗是蛋白亞單位疫苗。

他說，理論上兩種疫苗不存在影響效果的狀況，但若發生疑似不良反應，則需要辨別，因此不建議同時接種兩種疫苗。

針對近期中緬邊境的雲南省瑞麗市爆發疫情，中國疾控中心流行病首席專家吳尊友指出，相關疫情顯示，因境外移入引發中國疫情，甚至擴散的風險仍在，疫情常態化防控的措施不能鬆懈。