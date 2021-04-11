快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聯合國籲疫苗均分 以免窮國經濟崩潰

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
國際組織呼籲疫苗分配應更公平。（Photo from網路截圖）
國際組織呼籲疫苗分配應更公平。（Photo from網路截圖）

聯合國呼籲各國疫苗應平均分配，以免窮國再度受到疫情打擊而經濟崩潰。日前聯合國等數個國際組織在世界銀行論壇上強調，疫苗應平均分配，尤其對於經濟脆弱的國家，因為只要小規模爆發感染，就有可能讓全球經濟再度陷入困難，也呼籲各國拋開政治偏見，應團結一致將疫苗普及。

半島電視台報導，世界銀行行長戴維．瑪爾帕斯在論壇上表示，世界上還有許多根本拿不到疫苗的地區，國際組織以及較為富裕的國家應團結採取行動，讓各國都能擁有足夠的疫苗。一但疫苗普及、減緩疫情擴散，才能使經濟恢復，並防止讓更多家庭陷入貧困。

聯合國和世界銀行表示，兩個組織花費了一週評估經濟成長預測，對於疫苗接種率高的國家，提高了經濟增長預測，但也表示，疫苗分配不平等會使經濟不平等的現象更嚴重，且低收入國家只會更加貧困。

瑪爾帕斯表示，為了敦促各國政府增加疫苗生產速度，世界銀行已為此撥款120億美金，並呼籲製藥公司與製造商之間的合約應更透明，讓疫苗能夠公平流入世界每個角落。

彭博報導，瑪爾帕斯警告，若疫苗接種也變得政治化，那疫情將沒完沒了，尤其經濟體系脆弱的低收入國家，只要有小規模的疫情爆發，就足以再一次擊垮經濟。

然而該會議中也承認，新冠疫苗的接種規模巨大，即使是經驗豐富的政府也難以做好萬全準備。聯合國兒童基金會負責人摩爾表示，今年除了發放20億兒童常規疫苗（麻疹、小兒麻痺），也會加緊發放20億新冠疫苗，他表示這是一項大規模的採購和供應過程。

但世界銀行也表示，雖然各個國際組織都投入鉅額加速疫苗生產，但如果疫苗分配過程不透明，藥廠和製造商之間勾結，那對於窮國對抗疫情也毫無幫助。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 聯合國 新冠疫苗

延伸閱讀

侯友宜明打六都首長第一針 綠議員：想要製造政治行情

高端腸病毒71型疫苗解盲成功 將申請上市許可

美疫苗存貨夠 4月底前扭轉供需 民調僅6成願立即接種

疫苗接種進度 阿州、喬州全美最慢 全面接種恐要等秋季

相關新聞

圖表看疫情／南韓12日重啟施打AZ疫苗 印度加緊接種疫苗抗疫

韓聯社報導，南韓防疫部門宣布，12日重啟為全國特殊學校、各級學校工作人員，及60歲以下民眾施打阿斯特捷利康（AZ）疫苗，但不包括30歲以下的年輕人...

聖地牙哥總主教染疫住院 接種中國疫苗仍確診

智利羅馬天主教會今天在推特發布聲明指出，首都聖地牙哥總主教艾歐斯（Celestino Aos）確診2019年冠狀病毒疾病...

單日逾5.5萬人康復！菲國下調首都及周邊四省防疫等級

菲律賓總統杜特蒂的發言人羅奎11日宣布，從4月12日起至4月30日，馬尼拉都會區與周邊四省拉古納、甲美地、黎薩和布拉坎的...

南韓12日重啟施打AZ疫苗 但不包括30歲以下年輕人

韓聯社報導，南韓防疫部門11日宣布，12日重啟為全國特殊學校、各級學校工作人員，及60歲以下民眾施打阿斯特捷利康（AZ）...

美疫苗存貨夠 4月底前扭轉供需 民調僅6成願立即接種

根據非營利組織Surgo Ventures在8日的分析，美國最快在4月底就有機會扭轉疫苗供需情況，遠早於全國達到群體免疫...

紐約州校園社交距離縮為3呎 學生仍要戴口罩

紐約州衛生廳9日發布最新學校實體課安全防疫指南，學生到校仍要戴口罩，小學和部分初高中校園學生課桌相距三呎即可，但學生在體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。