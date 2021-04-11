聯合國籲疫苗均分 以免窮國經濟崩潰

聯合國呼籲各國疫苗應平均分配，以免窮國再度受到疫情打擊而經濟崩潰。日前聯合國等數個國際組織在世界銀行論壇上強調，疫苗應平均分配，尤其對於經濟脆弱的國家，因為只要小規模爆發感染，就有可能讓全球經濟再度陷入困難，也呼籲各國拋開政治偏見，應團結一致將疫苗普及。

半島電視台報導，世界銀行行長戴維．瑪爾帕斯在論壇上表示，世界上還有許多根本拿不到疫苗的地區，國際組織以及較為富裕的國家應團結採取行動，讓各國都能擁有足夠的疫苗。一但疫苗普及、減緩疫情擴散，才能使經濟恢復，並防止讓更多家庭陷入貧困。

聯合國和世界銀行表示，兩個組織花費了一週評估經濟成長預測，對於疫苗接種率高的國家，提高了經濟增長預測，但也表示，疫苗分配不平等會使經濟不平等的現象更嚴重，且低收入國家只會更加貧困。

瑪爾帕斯表示，為了敦促各國政府增加疫苗生產速度，世界銀行已為此撥款120億美金，並呼籲製藥公司與製造商之間的合約應更透明，讓疫苗能夠公平流入世界每個角落。

彭博報導，瑪爾帕斯警告，若疫苗接種也變得政治化，那疫情將沒完沒了，尤其經濟體系脆弱的低收入國家，只要有小規模的疫情爆發，就足以再一次擊垮經濟。

然而該會議中也承認，新冠疫苗的接種規模巨大，即使是經驗豐富的政府也難以做好萬全準備。聯合國兒童基金會負責人摩爾表示，今年除了發放20億兒童常規疫苗（麻疹、小兒麻痺），也會加緊發放20億新冠疫苗，他表示這是一項大規模的採購和供應過程。

但世界銀行也表示，雖然各個國際組織都投入鉅額加速疫苗生產，但如果疫苗分配過程不透明，藥廠和製造商之間勾結，那對於窮國對抗疫情也毫無幫助。

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