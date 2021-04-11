多外出曬太陽 減少新冠死亡率

多曬太陽有助減少新冠死亡率！英國研究發現，在日照量大的地區，新冠肺炎的死亡率有減少趨勢，分析認為沐浴在陽光下，會使皮膚釋放一種化學物質，該化學物質可以緩解新冠肺炎的症狀，因此鼓勵醫院單位可以試著讓症狀較不嚴重的患者，在充分保護下到戶外進行日曬，作為治療的輔助方法。

Yahoo報導，愛丁堡大學的一項初步研究結果發現，在日照充足的地區，新冠死亡率有降低趨勢。研究以英國、義大利和美國為調查範圍，在UVA光線（佔太陽紫外線輸出量的95%）最高的地區，新冠死亡率有減少趨勢，以經緯度和季節來看，太陽光的照射量和新冠死亡率也呈現密切關係。

研究分析認為，曬太陽可以使皮膚釋放出一種化學物質，該物質可以緩解新冠肺炎的症狀，降低病毒的活躍能力，進而降低死亡率。健康地理學教授克里斯．迪本表示，或許公衛單位、醫院等可以將日光浴作為簡單的輔助治療方法，讓病患在充分保護下到戶外進行日曬，也鼓勵一般民眾在保持社交距離的前提下，多多出外曬太陽散步。

不過對於曝曬過度是否會引發皮膚癌的疑慮，專家指出，若紫外線指數過高，基本防曬措施還是要做足（防曬品、穿戴帽子和長袖），但完全避免曬太陽反而會影響身體產生有益的維他命D。

Study Finds報導，日曬的好處多多，除了降低新冠死亡率，早前也有研究指出，曬太陽可以改善心血管健康，降低血衣、防止心臟病發作，另外，陽光會讓皮膚產生一氧化氮，該物質進入血液後可以緩解濕疹症狀，因為一氧化氮會刺激免疫細胞（稱為調節性T細胞），有消炎作用。

此外，當人們外出曬太陽，通常也會伴隨走路、慢跑等運動，對整體身體健康狀況提升都有益處，不過專家還是呼籲，外出時還是要做好保護措施，盡量到空曠的公園曬太陽，不要往人群多的地方。

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