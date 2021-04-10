中國國藥重組蛋白疫苗 獲准臨床實驗

中國國藥集團旗下的中國生物研究院今天公告，院方研發的COVID-19重組蛋白疫苗昨天獲得臨床試驗批件。在此之前，中國生物已有2款滅活疫苗在中國獲准附條件上市。

中國生物研究院在官方微信公眾號公告，國藥集團中國生物研究院重組2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，已於4月9日獲得中國國家藥品監督管理局臨床試驗批件。

這次獲批准臨床試驗的重組疫苗是中國生物旗下的第3款COVID-19疫苗。在此之前，中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所兩款滅活疫苗已分別於去年12月30日、今年2月25日在中國獲准附條件上市。

中國生物在公告中說明，重組疫苗是基於COVID-19病毒棘蛋白（spike protein）受體結合域（RBD）的天然結構特徵，採用基因工程技術構建工程細胞株，重組表達抗原蛋白，免疫後可誘導機體產生針對性中和抗體，從而阻斷病毒與受體細胞的結合，發揮保護作用。

中國生物表示，基因重組蛋白疫苗技術路線成熟，適於規模化生產，在製備全過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，無需在高等級生物安全環境進行。

在中國已獲准使用的5款COVID-19疫苗中，採用相同技術的還有智飛生物旗下安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司研發的重組蛋白亞單位疫苗。