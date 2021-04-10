中國9日新增新冠肺炎14例 皆境外移入

中國官方發布，9日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例14例，全為境外移入。雲南省也在連續多日爆發本土病例後暫時沒有新增本土確診，但仍有1例境外移入病例。

據雲南衛健委消息，雲南9日新增境外移入確診病例1例，無新增無症狀感染者。當地現有確診病例88例，其中境外移入4例，本土84例；另有無症狀感染者39例。

根據中國國家衛健委官網，9日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，均為境外移入病例，其中上海4例，福建2例，北京1例，山西1例，遼寧1例，浙江1例，山東1例，湖北1例，雲南1例，陝西1例。

境外移入現有確診病例199例，現有疑似病例2例，累計確診病例5411例。

9日，新增無症狀感染者11例，均為境外移入；尚在醫學觀察無症狀感染者285例。

截至9日24時，中國大陸現有確診病例283例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬400例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者99萬5588人，尚在醫學觀察的密切接觸者7384人。

香港特別行政區累計確診病例1萬1563例，其中死亡207例；澳門特別行政區累計確診49例，其中出院48例。