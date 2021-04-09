阿斯利康未能交付疫苗 印尼向中國求援

在阿斯利康的新冠疫苗延遲抵達後，印尼正在與中國交涉，希望獲得多達1億支的中國新冠疫苗，以此來填補交貨延期所造成的空缺。

印尼衛生部長7日表示，根據印尼與阿斯利康達成的協議，印尼應該會收到2000萬支的阿斯利康新冠疫苗，而非原本在協議中達成的5000萬支疫苗的共識。印尼衛生部長薩迪金 (Budi Gunadi Sadikin) 在印尼一場國會聽證會中表示。

其余的3000萬劑新冠疫苗預計將於2022年第二季度運出。薩迪金說，印尼政府已著手與中國政府追加9000萬至1億支新冠疫苗。他表示：「我們也在要求美國的疫苗，當他們自己的疫苗打完了，他們會賣自己生產的疫苗到海外。」

除了阿斯利康的新冠疫苗外，印尼對其他牌的新冠疫苗依賴度也很高。該國政府今年1月開始施打疫苗。目標是在一年內讓1.815億人能接種疫苗，才能達到群體免疫力。到目前為止，中國的新諾華生物技術有限公司已經提供了印尼約5600萬劑。

印尼也將透過全球COVAX疫苗共享機制收到5400萬劑阿斯利康新冠疫苗。不過，印尼外長認為，印度實施的出口限制可能迫使4月的阿斯利康疫苗出貨量受到限制。

印尼外長表示：「這是我們無法接受的事情，我們也正與阿斯利康談判。目前這1億支新冠疫苗的運輸時程仍不清楚。」對此，阿斯利康印尼公司以一份4月2日發布的聲明回應路透社的提問。該公司在聲明中表示，該公司預計6月開始交付首批新冠疫苗給印尼政府。

印尼還啟動了一個私人疫苗接種方案，讓公司為其員工購買政府采購的疫苗。印尼國有企業生物制藥公司已經開始和中國國藥集團丶康希諾公司以及俄羅斯「斯普特尼克五號」疫苗制造商展開協商，希望這些公司的新冠疫苗能用於印尼的私人方案。

印尼國有企業生物制藥公司的首席執行官巴西怡爾 (Honesti Basyir) 在印尼國會中說：「我們的目標是要讓所有的人都能享受到我們的服務。」印尼一直在努力控制疫情，但他們仍是亞洲疫情最嚴重的其中一個國家。

為了控制疫情，目前印尼已替超過922萬人施打至少一劑新冠疫苗。歐洲和英國疫苗監管機構7日表示，他們發現阿斯利康的疫苗與非常罕見的血栓情況可能有關，但也重申新冠疫苗對於保護人民避免感染新冠病毒至關重要。

William Yang/李玟儀 (路透社、日經亞洲)

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