關注副作用 港府年內不要求AZ疫苗供港

鑑於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（即AZ疫苗）出現副作用，香港當局決定年內不會要求相關疫苗供港。

食物及衞生局局長陳肇始今天在立法會會議上說，由於本地已有足夠的新冠疫苗供應，以及關注到有關AZ疫苗的副作用報告，決定年內不會要求這種疫苗供港。

她說，港府會要求相關藥廠提供保護能力更強的疫苗，以配合政府下階段的接種計畫。

港府去年預購了3種COVID-19疫苗，分別是中國大陸科興控股生物技術有限公司的滅活疫苗、上海復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的復必泰疫苗，以及AZ疫苗，預購量各為750萬劑。

AZ疫苖由英國牛津大學和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）研發，近期在海外不斷傳出接種者出現血栓塞的情況。

港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨天公開建議當局不應購買AZ疫苗。

他說，目前有更多資訊指出，AZ疫苗對南非變種病毒保護率不高，只有一成，再加上血栓風險，他個人覺得這不是好的選擇。

科興疫苗和復必泰疫苗已先後運送香港，當局自2月底起為港人接種這兩種疫苗，但AZ疫苗仍未輸港。