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中國8日新增確診21例 雲南累計84本土病例

中央社 / 台北9日電

中國官方發布，8日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）21例確診病例，其中本土8例都在雲南，另外13例是境外移入。雲南疫情持續，現有的本土確診病例已有84例。

根據雲南省衛健委，截至8日24時，雲南省現有確診病例87例，其中境外移入3例，本土84例；無症狀感染者44例。

中國國家衛健委官網通報，8日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，其中境外移入病例13例：廣東4例，上海3例，陝西2例，北京1例，山西1例，福建1例，湖南1例，本土病例8例，均在雲南；新增疑似病例1例，為在上海的境外移入病例。

境外移入現有確診病例194例，現有疑似病例2例，累計確診病例5397例。

新增無症狀感染者12例，均為境外移入；尚在醫學觀察無症狀感染者293例。

截至8日24時，中國大陸現有確診病例279例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬386例，現有疑似病例2例。

香港特別行政區累計確診1萬1549例，其中出院1萬1174例，死亡205例；澳門特別行政區49例，出院48例。

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