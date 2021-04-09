中國8日新增確診21例 雲南累計84本土病例

阿斯特捷利康（AstraZeneca）所生產的新冠肺炎疫苗（簡稱「AZ疫苗」）再次引發爭議，被認為可能在非常罕見的情況下引發致命的血栓問題，促使英國、義大利、西班牙、澳洲、菲律賓等國對AZ疫苗的施打對象設定年齡限制。這些問題可能使各國推行疫苗施打計畫的努力更加複雜，從而拉長疫情延燒時間。

2021-04-09 05:00