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上海增設現場預約接種點 加快疫苗施打效率

中央社 / 上海9日電

中國正不斷加快2019冠狀病毒疾病疫苗的施打進度，上海近日在鬧區南京路步行街，設立現場預約的疫苗接種點。現場民眾指，希望響應國家全民接種，讓中國儘早打開國門。

為達成群體免疫目標，中國官方近期不斷擴大可接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人群範圍。上海也自3月中起，陸續開放青壯年人、老年人和外籍人士可登記接種疫苗。

而上海知名商圈南京路步行街，近日也架起一座臨時的疫苗接種點。民眾在現場預約，便可排隊接種。

上海民眾原先要透過線上app預約，再等候相應地區的醫療部門通知，到指定地點接種疫苗。而上述現場預約的方式，對在步行街商圈上班、居住的民眾而言方便許多。

一名歸姓民眾告訴中央社記者，由於公司統一安排，也為自己的健康著想，便在8日午間到步行街接種。

她們在現場掃描QR code登記個人資料後，便排隊接種，之後再到旁邊的留觀室休息半小時，期間沒有出現不適就可離開。

歸姓民眾說，接種疫苗後身體沒有特別的感覺，若步行街的接種點繼續開設，14天後應還會到此接種第2劑。

另一名接種民眾則表示，自己在附近上班，在此設立接種點，對自己方便許多。

他說，之所以來接種疫苗，一方面是為保護自己，另一方面也是響應國家提倡，希望全民接種，能讓國門儘早打開。

據黃浦區官方微信公眾號報導，這個臨時接種點每天可承接約800劑的接種量，從6日開始試運行，接種工作會持續到4月底。

新冠肺炎 COVID-19

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